Пенсія по втраті годувальника: які виплати отримують сім'ї загиблих військових

У разі загибелі військовослужбовця під час служби, його найближчі родичі мають право на пенсію по втраті годувальника.

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Така соціальна гарантія передбачена законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек "ю

Згідно з чинним законодавством, дружина або чоловік може розраховувати на щомісячну пенсію в розмірі 70% від грошового забезпечення військового. При цьому мінімальна сума виплати становить 7800 гривень.

Не залишаються поза увагою і діти загиблих. Їм також передбачена виплата в 70% від зарплати батька або матері.

Оформити пенсію дружина (або чоловік) загиблого може з 50 років, якщо має не менше 20 років трудового стажу, або з 55 років — без вимог до стажу. Право на виплати мають і батьки військового, за умови відповідності критеріям, встановленим законом.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.