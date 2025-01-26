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Економіка

Військові можуть раніше вийти на пенсію: як це зробити

Українські військові, ЗСУ, Сили оборони
Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада/Facebook | Ілюстративне фото ЗСУ

Українці можуть подати заяву про призначення пенсії УБД через вебпортал ПФУ чи особисто в сервісному центрі. До виплати військові отримують додаткові надбавки.

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Учасники бойових дій можуть вийти на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років та за наявності стажу в щонайменше 25 років та жінками у віці 50 років та зі стажем у 20 років. Детальніше про це розповіли у ПФУ.

Пенсія УБД: розмір та як оформити

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого стажу й отриманого заробітку, з якого сплачувалися внески. Крім цього, до пенсій встановлюються:

  • підвищення у 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність;
  • цільова грошова допомога на прожиття в 40 гривень;
  • щомісячна адресна допомога, якщо розмір пенсії не досягає 4958 гривень.
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Для оформлення пенсії УБД потрібно подати оригінали документів, а саме:

  • паспорта;
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • трудової книжки чи документів про стаж (документи про проходження військової служби);
  • довідки про заробітну плату по грудень 2016 року (якщо відсутності дані про зарплату в Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення УБД;
  • довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави через військову агресію РФ проти України;
  • фото.

Заяву про призначення чи перерахунок пенсії УБД потрібно подати через вебпортал електронних послуг ПФУ чи особисто у будь-якому сервісному центру фонду.

Нагадаємо, цього року частина пенсіонерів в Україні може втратити право на отримання виплат. За інформацією ПФУ, це повʼязано з діями самих осіб та обставинами, які від них не залежать.

Раніше в Пенсійному фонді розповіли, що пенсіонери можуть розраховувати на збільшення виплат. Зокрема, додаткові кошти надходитимуть у вигляді благодійних внесків.