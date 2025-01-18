Українці можуть отримати пенсії в понад 10 тис. грн: як заробити на такі виплати

Щоб отримувати максимальні пенсії, потрібно мати великі зарплати (з яких вносяться страхові внески) і великий стаж роботи.

Related video

У 2025 році українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення виплат. Додаткові кошти надходять у вигляді благодійних внесків. Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України.

У держструктурі також роз'яснили, як зміняться пенсійні виплати завдяки благодійним внескам. 70% суми надходить на рахунок пенсіонера, а решта 30% залишаються в бюджеті ПФУ, слугуючи фінансовим ресурсом для подальших пенсійних виплат.

Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 20 тис. грн, то:

14 тис. грн отримає громадянин;

6 тис. грн надійдуть на рахунок ПФУ.

Найбільша пенсійна виплата в Україні 2025 року не перевищуватиме суму в 23 610 грн. Вона складається з усіх надбавок, доплат і підвищень.

Щоб отримувати максимальні пенсії, потрібно мати великі зарплати (з яких вносяться страхові внески) і великий стаж роботи. Отже, найбільші виплати отримають держслужбовці та працівники місцевого самоврядування високого рангу, народні депутати та деякі науковці.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.