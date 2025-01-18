Украинцы могут получить пенсии в более 10 тыс. грн: как заработать на такие выплаты

Чтобы получать максимальные пенсии, нужно иметь большие зарплаты (с которых вносятся страховые взносы) и большой стаж работы.

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В 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. Дополнительные средства поступают в виде благотворительных взносов. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

В госструктуре также разъяснили, как изменятся пенсионные выплаты благодаря благотворительным взносам. 70% суммы поступает на счет пенсионера, а оставшиеся 30% остаются в бюджете ПФУ, служа финансовым ресурсом для дальнейших пенсионных выплат.

Например, если благотворительное пожертвование составляет 20 тыс. грн, то:

14 тыс. грн получит гражданин;

6 тыс. грн поступят на счет ПФУ.

Самая большая пенсионная выплата в Украине в 2025 году не будет превышать сумму в 23 610 грн. Она состоит из всех надбавок, доплат и повышений.

Чтобы получать максимальные пенсии, нужно иметь большие зарплаты (с которых вносятся страховые взносы) и большой стаж работы. Следовательно, наибольшие выплаты получат госслужащие и работники местного самоуправления высокого ранга, народные депутаты и некоторые ученые.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.