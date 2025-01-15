Коммунальные услуги и не только: за что пенсионеры могут не платить

Люди, которые вышли на пенсию в Украине, освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг, земельного налога и проезда, а также могут получить бесплатные юридические консультации.

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В Украине пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, которые позволяют существенно уменьшить их финансовые затраты. Об этом говорится в материале издания "На пенсии"

Коммунальные услуги

Некоторые пенсионеры освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это относится к жителям сельской местности, которые до пенсии работали в сфере образования, медицины или культуры и продолжают жить в деревне.

Бесплатный проезд

Пенсионеры могут пользоваться городским общественным транспортом (кроме метро, маршрутных такси и такси) и пригородными железнодорожными маршрутами бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения.

Юридическая помощь

Пенсионеры с пенсией ниже 4 722 гривен, а также лица с инвалидностью, получающие менее 6 056 гривен, могут рассчитывать на бесплатные юридические консультации или услуги со скидкой.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры не уплачивают земельный налог, если площадь их земельных участков не превышает установленные законом лимиты.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.