Пенсия в Украине: кто получит самые высокие выплаты в 2025 году

В максимальную пенсию учитывается основной размер пенсии и все дополнительные выплаты пенсионера.

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В Украине существует установленный предел для пенсионных выплат – максимальная пенсия. В этом году ее размер не изменился и останется на уровне 2024 года на ближайшие несколько лет. Об этом сообщается в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер максимальной пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами для нетрудоспособных граждан. Таким образом, ее предельное значение составляет 23 610 гривен.

В максимальную пенсию учитывается основной размер пенсии и все дополнительные выплаты пенсионера. Исключением являются надбавки за особые заслуги перед Родиной. Кто имеет прав на максимальную пенсию, в соответствии с действующим законодательством:

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления;

ученые.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.