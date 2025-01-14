Пенсионерам могут ограничить выплаты: кого это коснется

Ограничения не будут касаться пенсий лиц, которые защищают Украину на фронте или участвовали в боевых действиях с 2014 года.

Related video

В 2025 году для украинцев установят максимальный размер пенсий. Эти изменения предусмотрены Государственным бюджетом на следующий год. Согласно нововведениям, размер пенсии не может превышать четыре средние пенсии по стране или десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан (на данный момент это 23 610 гривен). Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Таким образом, для пенсий, превышающих установленный лимит, будут применяться понижающие коэффициенты: чем выше сумма выплаты, тем выше будет коэффициент. Однако такие меры коснутся только дополнительных выплат, предусмотренных за работу в определенных силовых или других специализированных структурах.

Это поможет уменьшить разницу между обычными пенсиями и спецпенсиями, которые могут быть в несколько раз больше.

Однако в Министерстве социальной политики Украины заверили, что пенсии, исчисленные на основе уплаченных страховых взносов, уменьшаться не будут.

Ограничения не будут касаться пенсий лиц, которые защищают Украину на фронте или участвовали в боевых действиях с 2014 года.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.