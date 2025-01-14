Пенсия в Украине: сколько можно получать, если есть 30 лет стажа

Размер выплат обычно зависит от количества страхового стажа, уровня средней зарплаты в Украине и личного коэффициента заработной платы.

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Размер пенсии в Украине зависит от нескольких ключевых факторов: трудового стажа, средней заработной платы за период работы и общей средней зарплаты в стране, установленной Пенсионным фондом. Об этом говорится в материале издания "Радио Трек".

Размер пенсии будет определяться по формуле, установленной законодательством. 24 Канал рассказывает, на какую выплату может рассчитывать человек, если в 2025 году у него будет 30 лет стажа.

Основная формула для расчета пенсии остается неизменной: Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз – средняя заработная плата в Украине, которая учитывается для расчета (за три года перед выходом на пенсию);

Икз – ваш коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате в Украине);

Кс – коэффициент страхового стажа (определяется умножением количества лет стажа на 1%).

Так, для человека с 30 лет стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,30 (30 × 1%).

По состоянию на декабрь 2024 средняя заработная плата, которая будет учитываться для расчета пенсий в 2025 году, прогнозируемо составит около 15 000 гривен. Точную цифру утвердит Пенсионный фонд в начале года.

В материале рассмотрели пример, как рассчитывается пенсия для человека с 30-летним стажем и средней заработной платой на уровне 15 000 гривен:

коэффициент заработной платы (ИКЗ): если ваша зарплата была равной средней зарплате в стране (15 000 грн), то он будет равен 1,0;

коэффициент страхового стажа (Кс): для 30 лет стажа – 0,30;

расчет: Пенсия = 15000 гривен × 1,0 × 0,30 = 4500 гривен.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.