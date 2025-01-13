Пенсии в Украине: кому добавят 2300 грн к выплатам

Доплата будет предоставляться только на период военного положения.

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В Украине пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, превышающие 2 300 гривен. Однако такие надбавки предназначены только для отдельных категорий граждан. Не трудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, которые жили в зонах обязательного и добровольного отселения в период с 1986 по 1993 годы, смогут получать выплату в размере 2 361 гривна. Об этом сообщила начальница Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль.

Такие выплаты определили согласно закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

"Только они с 1 января 2025 года будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривну. Выплата назначена на период действия военного положения", – отметила чиновница.

Она уточнила, что доплата будет предоставляться только на период военного положения и не будет назначена тем гражданам, которые оставили зоны отселения или изменили место жительства с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.