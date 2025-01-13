Пенсії в Україні: кому додадуть 2300 грн до виплат

Доплата надаватиметься тільки на період воєнного стану.

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В Україні пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, що перевищують 2 300 гривень. Однак такі надбавки призначені тільки для окремих категорій громадян. Не працевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення в період з 1986 до 1993 року, зможуть отримувати виплату в розмірі 2 361 гривня. Про це повідомила начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль.

Такі виплати визначили відповідно до закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

"Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривню. Виплата призначена на період дії воєнного стану", — зазначила чиновниця.

Вона уточнила, що доплату надаватимуть тільки на період воєнного стану, і її не буде призначено тим громадянам, які залишили зони відселення або змінили місце проживання з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.