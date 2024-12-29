В Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію: що важливо знати

До 2028 року тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років зростатиме.

Related video

З 1 січня 2025 року, у зв'язку зі збільшенням необхідного страхового стажу для отримання пенсії, зміняться правила виходу на пенсію в 60 і 63 роки. Про це йдеться в Пенсійному фонді України.

Для того щоб вийти на пенсію в 60 років, майбутній пенсіонер (незалежно від статі) повинен мати не менше 32 років страхового стажу. У 63 роки пенсію можна буде отримати за наявності стажу від 22 до 31 року, а за стажу від 15 до 21 року пенсійні виплати призначать у 65 років.

"Якщо у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат", — зазначили в Пенсійному фонді.

До 2028 року тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років зростатиме, і починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію за віком призначатимуть автоматично незалежно від віку.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

Також ми розповідали, скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки щорічно зростатимуть.