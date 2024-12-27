Пенсія в Україні: скільки можна отримувати при зарплаті 15000 грн

Виплати залежатимуть від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який очікується на рівні 3000 гривень із грудня 2025 року.

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Незважаючи на війну, розв'язану Росією, громадяни України продовжують отримувати пенсії і звертатися за їх призначенням. На величину пенсійних виплат впливає безліч чинників. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал.

Розмір пенсії в Україні залежить від трьох основних чинників: середньої заробітної плати, індивідуального коефіцієнта заробітку та стажу роботи. Наприклад, якщо заробітна плата становить 15 000 гривень, можна приблизно розрахувати майбутню пенсію, використовуючи формулу, встановлену Пенсійним фондом.

Розрахунок проводиться за формулою:

П = Зп × Ікз × Кс, де:

П — розмір пенсії;

Зп — середня зарплата в країні за три роки, що передували виходу на пенсію;

Ікз — коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу × 1%).

На 2025 рік прогнозована середня заробітна плата, яка враховується для розрахунку пенсій, може становити близько 15 000 гривень. Видання на прикладі показало, як розрахувати розмір пенсії за зарплати 15000 гривень і 30 років стажу.

Спочатку беруть коефіцієнт заробітної плати (ІКЗ). Так, якщо зарплата становила 15 000 гривень і була на рівні середньої по країні, коефіцієнт дорівнює 1,0. Далі враховують коефіцієнт стажу (Кс). Для 30 років стажу: 30×1% = 0,30. І власне, розрахунок: 15 000×1,0×0,30 = 4 500 гривень.

Якщо зарплата становить 15 000 гривень і людина має 30 років стажу, то орієнтовний розмір пенсії у 2025 році становитиме 4 500 гривень.

Якщо стаж більший, наприклад 35 років, коефіцієнт стажу становитиме 0,35, і тоді пенсія зросте до:

15 000×1,0×0,35 = 5 250 гривень.

За менший стаж, наприклад, 25 років, пенсія буде: 15 000 × 1,0 × 0,25 = 3 750 гривень.

Слід пам'ятати, що розмір пенсії не може бути меншим за встановлену мінімальну пенсію. У 2025 році вона залежатиме від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який очікується на рівні 3000 гривень з грудня 2025 року.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

Також ми розповідали, скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки щорічно зростатимуть.