Пенсія в Україні: скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років

До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки щорічно зростатимуть.

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Для виходу на пенсію громадянину необхідно накопичити достатній трудовий стаж, який залежить від віку. У 2025 році українці зможуть вийти на пенсію в 60, 63 і 65 років, залежно від кількості накопиченого стажу. Про це повідомляє ПФУ.

Мінімуми стажу, які потрібно набути наступного року такі:

тим, хто хоче вийти на пенсію в 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу;

у 63 роки — не менше 23 років страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

До 2028 року мінімальний стаж для тих, хто хоче вийти на пенсію в 60 років, збільшуватиметься щорічно. Конкретні значення зростатимуть за таким принципом:

у 2026 році потрібно буде набути не менше 33 років страхового стажу;

у 2027 році — 34 роки;

у 2028 році — 35 років.

Для 63 років вимоги зміняться так:

у 2026 році потрібно буде мати 23 роки страхового стажу;

у 2027 році — 24 роки;

у 2028 році — 25 років.

Зазначимо, раніше Фокус наводив приклади розрахунку нових пенсій. Наприклад, якщо громадянин отримував середню заробітну плату в розмірі 30 тис. грн, то орієнтовні виплати становили б майже 9 тис. грн. Якщо зарплата мінімальна, то 3 750 грн.

Крім того, реформа передбачає ще одну складову виплат — накопичувальна пенсія. На порталі "На пенсії" розповіли, які плюси та мінуси матиме цей вид виплат.

Нагадуємо, 2025 року оновлює вік виходу на пенсію і українцям, які готуються вийти на відпочинок, варто порахувати страховий стаж.