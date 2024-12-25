Пенсия в Украине: сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет

До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 лет ежегодно будут расти.

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Для выхода на пенсию гражданину необходимо накопить достаточный трудовой стаж, который зависит от возраста. В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, в зависимости от количества накопленного стажа. Об этом сообщает ПФУ.

Минимумы стажа, которые нужно приобрести в следующем году следующие:

тем, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

До 2028 года минимальный стаж для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет, будет увеличиваться ежегодно. Конкретные значения будут расти по следующему принципу:

в 2026 году нужно будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для 63 лет требования изменятся так:

в 2026 году нужно будет иметь 23 года страхового стажа;

в 2027 году – 24 года;

в 2028 году – 25 лет.

Отметим, ранее Фокус приводил примеры расчета новых пенсий. Например, если гражданин получал среднюю заработную плату в размере 30 тыс. грн, то ориентировочные выплаты составили бы почти 9 тыс. грн. Если зарплата минимальная, то 3 750 грн.

Кроме того, реформа предусматривает еще одну составляющую выплат — накопительная пенсия. На портале "На пенсии" рассказали, какие плюсы и минусы будет иметь этот вид выплат.

Напоминаем, в 2025 году обновляет возраст выхода на пенсию и украинцам, которые готовятся выйти на отдых, стоит посчитать страховой стаж.