Рік стажу за два: хто може вийти на пенсію раніше

Ранній вихід на пенсію дає змогу забезпечити додаткові соціальні гарантії працівникам, які виконують складну та небезпечну роботу.

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Подвійне врахування страхового стажу дає можливість працівникам деяких професій вийти на пенсію раніше. Кожен рік, проведений на певних посадах, зараховується як два роки до загального стажу. Про це йдеться в Пенсійному фонді України.

Пенсійна система України пропонує особливі умови для працівників, діяльність яких пов'язана зі складними або небезпечними умовами праці, зокрема:

робота на флоті: участь у тривалих рейсах на морському флоті; ліквідація надзвичайних ситуацій: боротьба з наслідками аварій, катастроф або стихійних лих; робота в шкідливих умовах: вплив високого рівня шуму, вібрацій, токсичних речовин або радіації; медична діяльність: робота в установах із підвищеним ризиком, як-от інфекційні лікарні або психіатричні заклади; підземні роботи: зайнятість у шахтах, копальнях, метрополітені або на будівництві та обслуговуванні підземних комунікацій; військова служба: виконання бойових завдань, участь в антитерористичних операціях або інших небезпечних місіях; екстремальні кліматичні умови: діяльність у районах Крайньої Півночі, високогір'ях або інших регіонах із несприятливим кліматом.

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, необхідно подати до Пенсійного фонду документи, що підтверджують специфіку роботи. Це можуть бути:

довідки від роботодавців;

трудова книжка з відповідними записами;

виписки з нормативних документів у разі зміни умов праці.

Ранній вихід на пенсію дає змогу забезпечити додаткові соціальні гарантії працівникам, які виконують складну та небезпечну роботу.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

Також ми розповідали, скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки щорічно зростатимуть.