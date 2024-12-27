Год стажа за два: кто может выйти на пенсию раньше

Ранний выход на пенсию позволяет обеспечить дополнительные социальные гарантии работникам, выполняющим сложную и опасную работу.

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Двойной учет страхового стажа дает возможность работникам некоторых профессий выйти на пенсию раньше. Каждый год, проведенный на определенных должностях, засчитывается как два года в общий стаж. Об этом говорится в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионная система Украины предлагает особые условия для работников, деятельность которых связана со сложными или опасными условиями труда, в частности:

работа на флоте: участие в продолжительных рейсах на морском флоте; ликвидация чрезвычайных ситуаций: борьба с последствиями аварий, катастроф или стихийных бедствий.; работа во вредных условиях: влияние высокого уровня шума, вибраций, токсических веществ или радиации; медицинская деятельность: работа в учреждениях с повышенным риском, таких как инфекционные больницы или психиатрические учреждения; подземные работы: занятость в шахтах, рудниках, метрополитена или на строительстве и обслуживании подземных коммуникаций; военная служба: выполнение боевых задач, участие в антитеррористических операциях или других опасных миссиях; экстремальные климатические условия: деятельность в районах Крайнего Севера, высокогорьях или других регионах с неблагоприятным климатом.

Чтобы воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию, необходимо подать в Пенсионный фонд документы, подтверждающие специфику работы. Это могут быть:

справки от работодателей;

трудовая книжка с соответствующими записями;

выписки из нормативных документов в случае изменения условий труда.

Ранний выход на пенсию позволяет обеспечить дополнительные социальные гарантии работникам, выполняющим сложную и опасную работу.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут расти.