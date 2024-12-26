Украинцы станут получать увеличенную пенсию уже скоро: что нужно знать

Для уверенности в будущем обеспечении пенсионными выплатами необходимо сейчас работать официально и лично осуществлять контроль за размером единых социальных взносов.

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Граждане Украины трудоспособного возраста могут значительно увеличить свою будущую пенсию, если сознательно выберут работодателя, который обеспечит официальное трудоустройство и будет исправно вносить единые социальные взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Об этом сообщают в Министерстве соцполитики.

Как отмечают в ведомстве, для гарантии будущих пенсионных выплат важно уже сейчас работать официально и самостоятельно следить за размером единых социальных взносов. В Министерстве социальной политики выделили основные факторы, которые определяют право на пенсию и ее размер:

каждый год приобретенного страхового стажа на официальной работе увеличивает размер будущей пенсии. Если он будет меньше 15 лет, то пенсию не назначат. В таких случаях государство будет выплачивать только так называемую "социальную пенсию";

от размера заработной платы и уплаченного ЕСВ зависит размер пенсионной выплаты. Граждане также могут самостоятельно доплачивать взносы в ПФУ, увеличивая тем самым общий размер пенсии в будущем.

По информации ведомства, единые социальные взносы направляются в Пенсионный фонд. За девять месяцев текущего года более 57 тысяч рабочих мест были переведены на официальное оформление, что обеспечило дополнительные 97 миллионов гривен в ПФУ. Эти средства используются для выплаты пенсий гражданам.

В 2024 году пенсии по возрасту назначают при достижении мужчинами и женщинами 60-летнего возраста при наличии не менее 31 года стажа. Если стажа не хватает, то имеют право выйти на пенсию по возрасту несколько позже — в 63 или 65 лет.

Минимальный размер ЕСВ составляет 1,76 тыс. грн в месяц (22% от минимальной зарплаты в 8 тыс. грн), максимальный размер ЕСВ — 26,4 тыс. грн в месяц (22% от 15 минималок).

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут расти.