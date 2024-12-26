Українці почнуть отримувати збільшену пенсію вже незабаром: що потрібно знати

Для впевненості в майбутньому забезпеченні пенсійними виплатами необхідно зараз працювати офіційно й особисто здійснювати контроль за розміром єдиних соціальних внесків.

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Громадяни України працездатного віку можуть значно збільшити свою майбутню пенсію, якщо свідомо виберуть роботодавця, який забезпечить офіційне працевлаштування та справно вноситиме єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України (ПФУ). Про це повідомляють у Міністерстві соцполітики.

Як зазначають у відомстві, для гарантії майбутніх пенсійних виплат важливо вже зараз працювати офіційно та самостійно стежити за розміром єдиних соціальних внесків. У Міністерстві соціальної політики виокремили основні чинники, які визначають право на пенсію та її розмір:

кожен рік набутого страхового стажу на офіційній роботі збільшує розмір майбутньої пенсії. Якщо він буде меншим за 15 років, то пенсію не призначать. У таких випадках держава виплачуватиме лише так звану "соціальну пенсію";

від розміру заробітної плати та сплаченого ЄСВ залежить розмір пенсійної виплати. Громадяни також можуть самостійно доплачувати внески до ПФУ, збільшуючи тим самим загальний розмір пенсії в майбутньому.

За інформацією відомства, єдині соціальні внески спрямовуються до Пенсійного фонду. За дев'ять місяців поточного року понад 57 тисяч робочих місць було переведено на офіційне оформлення, що забезпечило додаткові 97 мільйонів гривень до ПФУ. Ці кошти використовуються для виплати пенсій громадянам.

У 2024 році пенсії за віком призначають у разі досягнення чоловіками та жінками 60-річного віку за наявності щонайменше 31 року стажу. Якщо стажу не вистачає, то мають право вийти на пенсію за віком дещо пізніше — у 63 або 65 років.

Мінімальний розмір ЄСВ становить 1,76 тис. грн на місяць (22% від мінімальної зарплати у 8 тис. грн), максимальний розмір ЄСВ — 26,4 тис. грн на місяць (22% від 15 мінімалок).

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

Також ми розповідали, скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки щорічно зростатимуть.