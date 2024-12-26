Не только в январе: эксперт рассказал, как украинцам будут повышать пенсии в 2025 году

Эксперт по финансовым вопросам Сергей Коробкин убежден, что часть украинцев получит повышенные пенсии в январе, а уже в феврале станет известно, как будут начислять пенсионные выплаты в 2025 году.

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Часть украинских пенсионеров получит повышенные пенсии, однако это будет касаться только той категории граждан, которые достигнут соответствующего возраста. Об этом рассказал эксперт по финансовым вопросам Сергей Коробкин.

По его словам, в течение 2025 года Кабмин проведет индексацию выплат отдельным решением. Пока остается неизвестным, каким будет размер выплат, ведь чиновники сообщат детали не раньше февраля следующего года.

Коробкин указывает, что сейчас правительство планирует провести реформу солидарной пенсионной системы, как это предусмотрено в бюджете на 2025 год. Сейчас идет активное обсуждение нового проекта, а в случае принятия действующий порядок начисления выплат будет изменен.

Эксперт говорит, что теперь пенсия по возрасту будет состоять из двух частей — базовая выплата (равна для всех граждан и составляет 30% от минимальной зарплаты) и страховая выплата (зависит от суммы пенсионных баллов, которые человек накопил в течение времени трудовой деятельности).

Те граждане, которые уже находятся на пенсии, получат перерасчет коэффициентов стажа и зарплат в баллы, которые будут привязаны к средней зарплате и будут меняться ежегодно. Действующие надбавки для пенсионеров может исчезнуть, но они будут компенсированы за счет других показателей. Новая система позволит до 1 июля увеличить пенсионные выплаты для 80% граждан пенсионного возраста.

Также правительство, как указывает господин Коробкин, должно принять до конца года ряд положений о порядке начисления пенсионного стажа для лиц, получивших его за рубежом и тех, кто проживает в горной местности. Эксперт убежден, что четкий порядок начисления пенсий будет известен уже вскоре.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут расти.