Не тільки у січні: експерт розповів, як українцям підвищуватимуть пенсії у 2025 році

Експерт із фінансових питань Сергій Коробкін переконаний, що частина українців отримає підвищені пенсії у січні, а вже в лютому стане відомо, як будуть нараховувати пенсійні виплати у 2025 році.

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Частина українських пенсіонерів отримає підвищені пенсії, однак це стосуватиметься лише тієї категорії громадян, які досягнуть відповідного віку. Про це розповів експерт із фінансових питань Сергій Коробкін.

За його словами, протягом 2025 року Кабмін проведе індексацію виплат окремим рішенням. Наразі залишається невідомим, яким буде розмір виплат, адже урядовці повідомлять деталі не раніше лютого наступного року.

Коробкін зауважує, що наразі уряд планує провести реформу солідарної пенсійної системи, як це передбачено в бюджеті на 2025 рік. Зараз триває активне обговорення нового проєкту, а в разі ухвалення чинний порядок нарахування виплат буде змінено.

Експерт каже, що тепер пенсія за віком складатиметься з двох частин — базова виплата (рівна для всіх громадян і становить 30% від мінімальної зарплати) та страхова виплата (залежить від суми пенсійних балів, які людина накопичила протягом часу трудової діяльності).

Ті громадяни, які вже перебувають на пенсії, отримають перерахунок коефіцієнтів стажу та зарплат у бали, які буде прив'язано до середньої зарплати та змінюватимуться щорічно. Чинні надбавки для пенсіонерів можуть зникнути, але їх буде компенсовано завдяки іншим показникам. Нова система дозволить до 1 липня збільшити пенсійні виплати для 80% громадян пенсійного віку.

Також уряд, як зазначає пан Коробкін, має ухвалити до кінця року низку положень щодо порядку нарахування пенсійного стажу для осіб, які здобули його закордоном та тих, хто проживає у гірській місцевості. Експерт переконаний, що чіткий порядок нарахування пенсій буде відомим вже незабаром.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як будуть нараховувати пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет за стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено у проєкті закону.

Також ми розповідали, скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки щорічно зростатимуть.