Пенсия в Украине: сколько можно получать при зарплате 15000 грн

Выплаты будут зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который ожидается на уровне 3000 гривен с декабря 2025 года.

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Несмотря на войну, развязанную Россией, граждане Украины продолжают получать пенсии и обращаться за их назначением. На величину пенсионных выплат воздействует множество факторов. Об этом говорится в материале издания "24 Канал.

Размер пенсии в Украине зависит от трех основных факторов: средней заработной платы, индивидуального коэффициента заработка и стажа работы. Например, если заработная плата составляет 15 000 гривен, можно примерно рассчитать будущую пенсию, используя формулу, установленную Пенсионным фондом.

Расчет производится по формуле:

П = Зп × Икз × Кс, где:

П – размер пенсии;

Зп – средняя зарплата в стране за три года, предшествовавших выходу на пенсию;

Икз – коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).

На 2025 год прогнозируемая средняя заработная плата, которая учитывается для расчета пенсий может составлять около 15 000 гривен. Издание на примере показало, как рассчитать размер пенсии при зарплате 15000 гривен и 30 годах стажа.

Сначала берут коэффициент заработной платы (ИКЗ). Так, если зарплата составляла 15 000 гривен и была на уровне средней по стране, коэффициент равен 1,0. Далее учитывают коэффициент стажа (Кс). Для 30 лет стажа: 30×1% = 0,30. И собственно, расчет: 15 000×1,0×0,30 = 4 500 гривен.

Если зарплата составляет 15 000 гривен и человек имеет 30 лет стажа, то ориентировочный размер пенсии в 2025 году составит 4 500 гривен.

Если стаж больше, например 35 лет, коэффициент стажа составит 0,35, и тогда пенсия вырастет до:

15 000×1,0×0,35 = 5 250 гривен.

За меньший стаж, например, 25 лет, пенсия будет: 15 000 × 1,0 × 0,25 = 3 750 гривен.

Следует помнить, что размер пенсии не может быть меньше установленной минимальной пенсии. В 2025 году она будет зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который ожидается на уровне 3000 гривен с декабря 2025 года.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут расти.