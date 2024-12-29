В Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию: что важно знать

До 2028 года продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет расти.

Related video

С 1 января 2025 года, в связи с увеличением требуемого страхового стажа для получения пенсии, изменятся правила выхода на пенсию в 60 и 63 года. Об этом говорится в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, будущий пенсионер (независимо от пола) должен иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 63 года пенсию можно будет получить при наличии стажа от 22 до 31 года, а при стаже от 15 до 21 года пенсионные выплаты будут назначены в 65 лет.

"Если у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат", — отметили в Пенсионном фонде.

До 2028 года продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет расти, и начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа пенсия по возрасту будет назначаться автоматически независимо от возраста.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут расти.