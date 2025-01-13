Українці можуть збільшити власну пенсію: що для цього потрібно

Офіційна зарплата забезпечує виплати як нинішнім пенсіонерам, так і майбутнім, включно з тими, хто тільки починає трудову діяльність.

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Українці можуть вплинути на розмір своєї пенсії, офіційно працевлаштовуючись і стежачи за сплатою єдиного соціального внеску. Що більше сплачено внесків і триваліший трудовий стаж, то вищими будуть майбутні пенсійні виплати. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Офіційна робота означає, що роботодавець регулярно платить податки і соціальні внески за свого працівника.

Одним із ключових внесків є ЄСВ (єдиний соціальний внесок), який спрямовується до Пенсійного фонду України (ПФУ). Згідно з даними звіту ПФУ за дев'ять місяців 2024 року, понад 57 тисяч робочих місць вийшли з тіні, що забезпечило додаткові 97 мільйонів гривень внесків до бюджету Пенсійного фонду.

Ці кошти забезпечують виплати як нинішнім пенсіонерам, так і майбутнім, включно з тими, хто тільки починає трудову діяльність. Розмір пенсії залежить від:

стажу роботи: кожен рік офіційної зайнятості додає до загального трудового стажу, що враховується при розрахунку пенсії;

розміру внесків: чим більша заробітна плата (а відповідно і сплачений ЄСВ), тим більше накопичується для вашої майбутньої пенсії.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це відбудеться з 1 січня 2025 року.