Пенсія в Україні: скільки можна отримувати, якщо є 30 років стажу

Розмір виплат зазвичай залежить від кількості страхового стажу, рівня середньої зарплати в Україні та особистого коефіцієнта заробітної плати.

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Розмір пенсії в Україні залежить від кількох ключових чинників: трудового стажу, середньої заробітної плати за період роботи і загальної середньої зарплати в країні, встановленої Пенсійним фондом. Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".

Розмір пенсії визначатиметься за формулою, встановленою законодавством. 24 Канал розповідає, на яку виплату може розраховувати людина, якщо у 2025 році в неї буде 30 років стажу.

Основна формула для розрахунку пенсії залишається незмінною: Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата в Україні, яка враховується для розрахунку (за три роки перед виходом на пенсію);

Ікз — ваш коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати в Україні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (визначається множенням кількості років стажу на 1%).

Так, для людини з 30 років стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,30 (30 × 1%).

Станом на грудень 2024 року середня заробітна плата, яка враховуватиметься для розрахунку пенсій у 2025 році, прогнозовано становитиме близько 15 000 гривень. Точну цифру затвердить Пенсійний фонд на початку року.

У матеріалі розглянули приклад, як розраховується пенсія для людини з 30-річним стажем і середньою заробітною платою на рівні 15 000 гривень:

коефіцієнт заробітної плати (ІКЗ): якщо ваша зарплата дорівнювала середній зарплаті в країні (15 000 грн), то він дорівнюватиме 1,0;

коефіцієнт страхового стажу (Кс): для 30 років стажу — 0,30;

розрахунок: Пенсія = 15000 гривень × 1,0 × 0,30 = 4500 гривень.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.