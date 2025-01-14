Пенсіонерам можуть обмежити виплати: кого це торкнеться

Обмеження не стосуватимуться пенсій осіб, які захищають Україну на фронті або брали участь у бойових діях з 2014 року.

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У 2025 році для українців встановлять максимальний розмір пенсій. Ці зміни передбачені Державним бюджетом на наступний рік. Згідно з нововведеннями, розмір пенсії не може перевищувати чотири середні пенсії в країні або десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (наразі це 23 610 гривень). Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Таким чином, для пенсій, що перевищують встановлений ліміт, застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти: що вища сума виплати, то вищим буде коефіцієнт. Однак такі заходи торкнуться тільки додаткових виплат, передбачених за роботу в певних силових або інших спеціалізованих структурах.

Це допоможе зменшити різницю між звичайними пенсіями та спецпенсіями, які можуть бути в кілька разів більшими.

Однак у Міністерстві соціальної політики України запевнили, що пенсії, обчислені на основі сплачених страхових внесків, зменшуватися не будуть.

Обмеження не стосуватимуться пенсій осіб, які захищають Україну на фронті або брали участь у бойових діях з 2014 року.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.