Пенсія в Україні: хто отримає найвищі виплати у 2025 році
У максимальну пенсію враховується основний розмір пенсії та всі додаткові виплати пенсіонера.
В Україні існує встановлена межа для пенсійних виплат - максимальна пенсія. Цього року її розмір не змінився і залишиться на рівні 2024 року на найближчі кілька років. Про це повідомляється в Бюджетній декларації на 2025 — 2027 роки.
Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", розмір максимальної пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних громадян. Таким чином, її граничне значення становить 23 610 гривень.
У максимальну пенсію враховується основний розмір пенсії та всі додаткові виплати пенсіонера. Винятком є надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною. Хто має право на максимальну пенсію, відповідно до чинного законодавства:
- державні службовці;
- народні депутати;
- працівники місцевого самоврядування;
- науковці.
Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.
Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.
Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.