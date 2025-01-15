Пенсія в Україні: хто отримає найвищі виплати у 2025 році

У максимальну пенсію враховується основний розмір пенсії та всі додаткові виплати пенсіонера.

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В Україні існує встановлена межа для пенсійних виплат - максимальна пенсія. Цього року її розмір не змінився і залишиться на рівні 2024 року на найближчі кілька років. Про це повідомляється в Бюджетній декларації на 2025 — 2027 роки.

Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", розмір максимальної пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних громадян. Таким чином, її граничне значення становить 23 610 гривень.

У максимальну пенсію враховується основний розмір пенсії та всі додаткові виплати пенсіонера. Винятком є надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною. Хто має право на максимальну пенсію, відповідно до чинного законодавства:

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування;

науковці.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.