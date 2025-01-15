Комунальні послуги і не тільки: за що пенсіонери можуть не платити

Люди, які вийшли на пенсію в Україні, звільняються від оплати житлово-комунальних послуг, земельного податку та проїзду, а також можуть отримати безоплатні юридичні консультації.

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В Україні пенсіонери можуть скористатися низкою пільг, які дають змогу суттєво зменшити їхні фінансові витрати. Про це йдеться в матеріалі видання"На пенсії"

Комунальні послуги

Деякі пенсіонери звільняються від оплати житлово-комунальних послуг. Це стосується жителів сільської місцевості, які до пенсії працювали у сфері освіти, медицини або культури і продовжують жити в селі.

Безкоштовний проїзд

Пенсіонери можуть користуватися міським громадським транспортом (окрім метро, маршрутних таксі та таксі) і приміськими залізничними маршрутами безоплатно за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.

Юридична допомога

Пенсіонери з пенсією, нижчою за 4 722 гривні, а також особи з інвалідністю, які отримують менше ніж 6 056 гривень, можуть розраховувати на безоплатні юридичні консультації або послуги зі знижкою.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери не сплачують земельний податок, якщо площа їхніх земельних ділянок не перевищує встановлені законом ліміти.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.