Українців можуть позбавити пенсії за порушення: як відновити виплати

Пенсійний фонд України зазначив чотири ключові причини, через які нарахування пенсій може бути припинено.

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У 2025 році частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсій. Це пов'язано як із діями самих пенсіонерів, так і з обставинами, які від них не залежать. Про це повідомляє ПФУ.

Так, серед основних причин, які можуть призвести до припинення виплат:

якщо пенсію було призначено на основі неправдивих або недостовірних документів;

у разі смерті пенсіонера;

якщо пенсіонер не отримував пенсійні кошти протягом шести місяців;

якщо пенсіонер виїхав до країни, яка не має з Україною угоди про пенсійне забезпечення.

Відновити пенсійні виплати можливо, звернувшись із заявою до відповідного державного органу.

Це можна зробити особисто або надіслати документи поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за межами країни. За інформацією Пенсійного фонду, під час подання заяви поштою необхідно додати такі документи:

копію документа, що підтверджує отримання тимчасового захисту або статусу біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер живий (такий документ можна отримати в дипломатичних установах України за кордоном);

копію українського паспорта.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.