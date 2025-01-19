Деякі українці зможуть не платити за комунальні послуги: хто має право на пільги

Від виплати комунальних послуг звільнили пенсіонерів, які відповідають певним умовам.

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В Україні для пенсіонерів надається низка пільг, серед яких є повна знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

В Україні частину пенсіонерів звільнено від оплати комунальних послуг. Це стосується жителів сільської місцевості, які до пенсії працювали у сферах культури, медицини або освіти і продовжують жити в сільській місцевості. Крім того, пенсіонери можуть отримувати фінансову підтримку від держави в розмірі 1000 грн на передплату друкованих видань.

Нагадаємо і про право не безоплатного проїзду для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безоплатно в разі пред'явлення пенсійного посвідчення:

у міському громадському транспорті (крім метро, таксі та маршрутних таксі);

на заміських маршрутах залізничного транспорту.

Українці похилого віку можуть отримати юридичну допомогу безоплатно або зі знижкою. Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії яких менший за 4722 грн або менший за 6056 грн для осіб з інвалідністю.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.