Некоторые украинцы смогут не платить за коммунальные услуги: кто имеет право на льготы

От выплаты коммунальных услуг освободили пенсионеров, которые соответствуют определенным условиям.

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В Украине для пенсионеров предоставляется ряд льгот, среди которых есть полная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В Украине часть пенсионеров освобождена от оплаты коммунальных услуг. Это касается жителей сельской местности, которые до пенсии работали в сферах культуры, медицины или образования и продолжают жить в сельской местности. Кроме того, пенсионеры могут получать финансовую поддержку от государства в размере 1000 грн на подписку печатных изданий.

Напомним и о праве не бесплатного проезда для пенсионеров. Граждане могут совершать поездки совершенно бесплатно в случае предъявления пенсионного удостоверения:

в городском общественном транспорте (кроме метро, ​​такси и маршрутных такси);

на загородных маршрутах жд транспорта.

Украинцы преклонных лет могут получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. Речь идет о пенсионерах, размер пенсии которых меньше 4722 грн или менее 6056 грн для лиц с инвалидностью.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.