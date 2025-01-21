Украинцев могут лишить пенсии за нарушения: как восстановить выплаты

Пенсионный фонд Украины отметил четыре ключевые причины, по которым начисление пенсий может быть прекращено.

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В 2025 году часть украинских пенсионеров может утратить право на получение пенсий. Это связано как с действиями самих пенсионеров, так и с обстоятельствами, которые от них не зависят. Об этом сообщает ПФУ.

Так, среди основных причин, которые могут привести к прекращению выплат:

если пенсия была назначена на основе ложных или недостоверных документов;

в случае смерти пенсионера;

если пенсионер не получал пенсионные средства в течение шести месяцев;

если пенсионер выехал в страну, которая не имеет с Украиной соглашения о пенсионном обеспечении.

Возобновить пенсионные выплаты возможно, обратившись с заявлением в соответствующий государственный орган.

Это можно сделать лично либо отправить документы почтой, если пенсионер временно находится за пределами страны. По информации Пенсионного фонда, при подаче заявления почтой необходимо приложить следующие документы:

копию документа, подтверждающего получение временной защиты или статуса беженца, а также регистрацию места временного проживания за рубежом;

оригинал документа, который подтверждает, что пенсионер жив (такой документ можно получить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом);

копию украинского паспорта.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.