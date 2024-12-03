Де гроші на ЗСУ? Чи підвищать зарплату українським військовим

Росія намагається стимулювати бажання воювати в Україні мільйонними виплатами контрактникам, тоді як Україна бореться за свою незалежність з обмеженими ресурсами. Різниця у можливостях забезпечення армії між двома країнами стає дедалі більш очевидною. Фокус зʼясував, чому українським військовим не варто чекати на різке підвищення зарплат, і чи справедливо порівнювати економічну міць України та РФ.

У російських регіонах збільшили виплати за укладення контрактів із Міноборони, аби зʼявилося більше охочих воювати в Україні. За інформацією російського видання "Важные истории", контрактники в середньому отримують 1,3 мільйона рублів — близько 508 тисяч гривень.

Натомість Україна не має таких ресурсів, як РФ, а тому їй складно забезпечувати військо. Ба більше, видання WSJ з посиланням на українського чиновника заявило, що у 2025 році Києву знадобиться близько 126 мільярдів доларів військової допомоги, аби "покрити воєнні витрати, пов’язані зі стрімким фінансуванням Росії.

Грошове забезпечення ЗС РФ збільшується, тоді як виплати українських бійців залишаються на тому самому рівні. Фокус розповідає, чи зміниться зарплата ЗСУ, та чому не варто порівнювати економіку України та Росії.

Зарплата ЗСУ: чи збільшать виплати для військових

Народний депутат з "Батьківщини", перший заступник голови комітету Ради з питань бюджету Іван Крулько заявив у розмові з Фокусом, що фінансова мотивація українських військовослужбовців — одна з важливих складників успіху на полі бою. Також зарплатня — це мотивація для рекрута нових представників ЗСУ, які приходять в армії добровільно, а не через так звану "бусифікацію".

"Фінансова мотивація має значення. Україна не має іншого вибору, як спрямовувати всі можливі ресурси на підтримку сектору безпеки та оборони, включно із зарплатами військовослужбовців. Це прямий обов’язок держави", — сказав Іван Крулько.

За його словами, згідно з бюджетом України на 2025 року, всі кошти з податків, митниці, інших платежів, підуть виключно на сектор безпеки й оборони. Тоді як країна живе за гранти, позики, кредити від міжнародних держав на іноземних організацій.

На запитання, чи можуть найближчим часом передивитися виплати бійців, Іван Крулько зауважив, що за це відповідає уряд.

"Ми постійно такі питання уряду ставимо, але якщо подивитися на бюджет, який на минулому пленарному тижні був ухвалений в парламенті, то там передбачені виплати для військових на тому рівні, на якому є на сьогодні", — пояснив він.

Водночас депутат вважає, що правильним кроком було б, аби гроші на зарплати військових виділили з інших проєктів, зокрема, як це було з "тисячею Зеленського". Зокрема, для того, аби "показати тим, хто обороняє Україну на передовій, що держава дбає про них".

Економіст Олег Гетьман нагадав, що нині додаткові виплати бійцям становлять від 30 до 100 тисяч гривень. Він наголосив, що згідно з українськими мірками, це дуже високі зарплати, проте йому складно оцінити, адже задачі, які виконуються військовослужбовцями, "дуже складні з ризиком для життя".

"Тому хотілося б, щоб зарплати були вищі. Але зараз ми на оборону, а більша частина це і є зарплати військових, витрачаємо приблизно два трильйони гривень. Це абсолютно всі кошти, які країна збирає у вигляді податків, акцизів та зборів. У нас просто немає більше. Ми витрачаємо все, що збираємо зараз на оборону і на військових", — пояснив він Фокусу.

Економіст розповів, що Україна від міжнародників отримує ще близько двох трильйонів гривень у вигляді макрофіну, безповоротної допомоги, дешевих кредитів. За ці кошти фінансується вся інша частина держави — освіта, медицина, частково пенсії, субсидії, гроші для ВПО, малозабезпеченим тощо.

"У нас мільйонна армія, мільйон людей, які отримують два трильйони гривень на рік. Ми не можемо набрати більшу армію, бо немає, чим платити. І не можемо платити більше поточним службовцям, бо поставили максимальні зараз зарплати. Тож країна зробила все можливе", — підсумував Олег Гетьман.

Чому не варто порівнювати зарплату ЗСУ та ЗС РФ?

Крулько наголосив, що Україна ніколи не зможе зрівнятися у фінансових можливостях з РФ, адже ця країна має природні ресурси — нафту, газ.

"Попри санкції, Росії вдається через різні тіньові флоти все-таки продавати свої енергоресурси й таким чином наповнювати бюджет, який потім спрямовується на воєнні цілі. Україна мусить вести, а то й перемогти в цій війні, безперечно потрібно все покласти на те, щоб підвищувати фінансову мотивацію для військовослужбовців", — зазначив нардеп.

Гетьман повідомив, що економіка Росії приблизно в десять разів більша за українську.

"Великий, сильний ворог напав на меншу за розмірами, населенням, економікою, спроможністю країну. Тому, безумовно, наші можливості не однакові. Вони різняться приблизно в десять разів — по військовому потенціалу, економічних можливостях тощо", — повідомив він

За його словами, у світовій економіці країни, які є експортерами нафти та газу, оцінюються окремими розділами. Так їх не можна порівнювати з країнами, які не є видобувачами й експортерами цих ресурсів.

Нагадаємо, у вересня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що розмір виплат мобілізованих українців, які проходять БЗВП, нижчі, ніж у військових, які виконують бойові завдання.

19 листопада президент Зеленський затвердив зміни до статті 9 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". У результаті військовослужбовці можуть самостійно вирішити, хто отримуватиме грошове забезпечення у випадку їхнього потрапляння в полон чи зникнення безвісти.