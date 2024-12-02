"Тисячу Зеленського" доведеться повертати: Шмигаль назвав тих, кого це стосується

За словами прем'єр-міністра України, кошти "єПідтримки", отримані за кордоном, підлягатимуть поверненню. В уряді радять не зловживати програмою.

З 1 грудня українці можуть подаватися на виплату однієї тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Станом на 2 грудня подано понад 3 мільйони заявок. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону анонсував аудит наданої допомоги.

За його словами, громадяни, які оформили цю допомогу, перебуваючи за межами України, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.

Водночас глава уряду прогнозує, що кількість тих, хто може зловживати програмою, ймовірно, буде мінімальною. Проте такі випадки перевірятимуться.

"Людей, які цим зловживатимуть (оформлять допомогу з-за кордону — ред.), може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", — порадив Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що програма "єПідтримка" розрахована виключно на громадян, які перебувають в Україні. Спочатку люди декларують своє перебування на території країни, далі інформація перевіряється за допомогою реєстрів, геолокації та інших технічних засобів.

Нагадаємо, українці підтримали петицію на порталі президента України щодо скасування виплати тисячі гривень. Її автор вважає, що "Зимова єПідтримка" має низку недоліків. Зокрема, відсутність адресності. Кошти отримає як пенсіонер з мінімальним доходом, так і людина з високим рівнем зарплати.

Оформити тисячу гривень можна через додаток "Дія", а також звернувшись до "Укрпошти" з відповідною заявкою протягом грудня 2024 — лютого 2025. Отримані кошти можна витратити на ліки, комунальні, освітні, медичні послуги, або задонатити на ЗСУ.