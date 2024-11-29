"Тисяча Зеленського": українці підтримали петицію за скасування виплат, деталі

Петиція за скасування виплати "Зимової єПідтримки" набрала 25 тисяч голосів протягом двох тижнів, свідчать дані з порталу президента. Відповідь очікується протягом найближчих 13 днів.

Українці підтримали петицію №22/237068-еп на порталі президента України Володимира Зеленського щодо скасування виплати 1 тис. грн взимку 2024-25 рр. Громадяни погодились з аргументами автора петиції, який описав складнощі з наповненням українського бюджету та нагадав про нестачу коштів на Сили оборони, освіту, медицину. Деталі голосування та обґрунтування скасування "тисячі Зеленського" опубліковані на порталі електронних петицій.

Петицію про "тисячу Зеленського" створив Роман Стан 14 листопада 2024 року. Вже 28 листопада, тобто через 14 днів, набралось необхідних 25 тис. голосів, щоб пропозицію розглянув президент. При цьому голоси набрались значно раніше дедлайну, до якого лишилось 78 днів.

Автор петиції звернувся до керівництва держави і пояснив, що бачить три проблеми в "Зимовій єПідтримці". По-перше, ймовірна низька ефективність витрачання коштів бюджету, яким би не було їхнє походження (навіть якщо це допомога західних партнерів). По-друге, сумнівна підтримка національного виробника. По-третє, безадресність виплат, коли їх отримає і пенсіонер з мінімальним доходом, і людина з високим рівнем зарплат. На момент публікації статті з аргументами Романа погодились 25 111 українців.

Тисяча Зеленського - петиція на сайті президента Фото: Скриншот

Тисяча Зеленського — яка реакція влади щодо петиції

Після набирання 25 тис. голосів щодо петиції на сайті президента, протягом трьох днів вона піде на розгляд і отримає відповідну позначку, пояснюється на порталі. Протягом десяти днів очільник держави зобов'язаний розглянути пропозицію громадян та опублікувати рішення. Рішення з'явиться у вкладці на сторінці петиції та її отримає особисто автор Роман Стан. Поки що статус звернення не змінився.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк опублікував реакцію на голосування українців. Він привітав ініціаторів, проєкт "Останній капіталіст", назвав "тисячу Зеленського" "ідіотською популістичною ідеєю" та висловив зацікавленням можливою відповіддю урядовців.

Тисяча Зеленського - коментар Железняка про петицію Фото: Скриншот

На сторінках президента, прем'єр-міністра, глав Мінсоцполітики, інших відомств, а також на сторінці Facebook глави фінансового комітету ВР Данила Гетманцева немає реакції на пропозицію українців скасувати зимові виплати.

Зазначимо, Володимир Зеленський у жовтні 2024 року оголосив про виплату тисячі гривень усім українцям, які перебувають на території України. Кошти, як планується, будуть виплачувати через застосунок "Дія" і їх можна витратити на оплату комуналки, купівлю товарів та послуг українських виробників або задонатити на допомогу ЗСУ. Тим часом Ярослав Железняк пояснив, звідки в уряду візьмуться 3,7 млрд грн на виплати "тисячі Зеленського". Зі слів нардепа, гроші перерозподілять з програми розмінування (2 млрд грн), програми інвестицій (1,76 млрд грн), програми відшкодування втраченої сільгосптехніки.

Нагадуємо, Фокус розповів, яка допомога призначена внутрішньопереміщеним особам, які категорії ВПО її отримують та на яких підставах гроші виплачують або скасовують.