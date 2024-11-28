Виплати ВПО на проживання: які категорії переселенців втратять кошти з 1 грудня

Держава виплачує допомогу внутрішньопереміщеним особам, які є пенсіонерами та отримують виплати до 9 444 грн. Крім того, пропонують можливість оформити допомогу, якщо є неповнолітні діти, які перейшли на дистанційне навчання.

Українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій або місцевості, де тривають бої, а також ті, хто втратив житло, можуть отримати від держави виплати на проживання, або втратити їх, якщо не відповідають певним критеріям. Серед критеріїв є вимоги до рівня доходів та приналежність до вразливих груп населення. Про можливість втрати виплат ВПО у грудні 2024 року написало видання "На пенсії".

Видання нагадало, що внутрішньопереміщені особи можуть отримати від держави допомогу на проживання у розмірі 2 тис. грн, а неповнолітні та люди з інвалідністю — 3 тис. грн. У січні 2024 року уряд прийняв постанову, що тим, хто вже отримував ці кошти, автоматично продовжували виплати на шість місяців — з березня до вересня 2024 року. Після цього влітку віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що виплати продовжили з вересня 2024-го до лютого 2025 року.

Допомога ВПО — деталі

Хто може отримати допомогу ВПО на проживання і кому автоматично їх продовжили до лютого 2025 року:

пенсіонери, які отримують пенсії не більш як 9 444 грн;

громадяни, яким встановлено І або ІІ групу інвалідності, неповнолітні з інвалідністю або діти з важкими хворобами;

сироти або особи, позбавлені батьківського піклування, — неповнолітні або повнолітні віком до 23 років;

батьки, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто може отримати допомогу ВПО в грудні, якщо подасть заяву та відповідає критеріям:

родини з дітьми до 14 років, які проживають неподалік зони бойових дій, а також із безпечних регіонів, якщо діти перейшли на навчання онлайн. Якщо члени сім'ї не працюють, то вони мають зареєструватись у службі зайнятості. А якщо працюють, то дохід на члена родини не повинен перевищувати 9 444 грн;

родини, в яких доглядають за людиною з І ступенем інвалідності, або за дитиною з інвалідністю чи з важкою хворобою, або за людиною віком від 80 років, якщо вона має інвалідність І або ІІ групи через психічний розлад;

для родин із трьома та більшою кількістю дітей віком до 18 років;

діти віком до 14 років, якщо вони залишилися без батьків на підконтрольній Україні території;

вагітні, починаючи з 30-го тижня вагітності;

громадяни, яким 60 і більше років, але вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу, за умови, якщо дохід на кожного члена родин становить не більш як 9 444 грн.

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про оформлення допомоги ВПО від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН). Розмір виплат — майже 11 тис. грн на три місяці. Для отримання грошей спершу слід зареєструватись у спеціальній формі з обмеженою кількістю охочих. Якщо громадяни відповідають критеріям, то отримають виплати через систему Rapyd або Western Union.

Нагадуємо, 26 листопада Ірина Верещук відповіла на припущення, що ВПО виїздять на окуповані території через відсутність допомоги від держави.