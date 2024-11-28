Выплаты ВПЛ на проживание: какие категории переселенцев потеряют деньги с 1 декабря

Государство выплачивает помощь внутренне перемещенным лицам, которые являются пенсионерами и получают выплаты до 9 444 грн. Кроме того, предлагает возможность оформить помощь, если есть несовершеннолетние дети, которые перешли на дистанционное обучение.

Украинцы, которые выехали с временно оккупированных территорий или местности, где продолжаются бои, а также те, кто потерял жилье, могут получить от государства выплаты на проживание, или потерять их, если не соответствуют определенным критериям. Среди критериев есть требования к уровню доходов и принадлежность к уязвимым группам населения. О возможности потери выплат ВПЛ в декабре 2024 года написало издание "На пенсии".

Издание напомнило, что внутренне перемещенные лица могут получить от государства помощь на проживание в размере 2 тыс. грн, а несовершеннолетние и люди с инвалидностью — 3 тыс. грн. В январе 2024 года правительство приняло постановление, что тем, кто уже получал эти средства, автоматически продолжались выплаты на шесть месяцев — с марта по сентябрь 2024 года. После этого летом вице-премьер Ирина Верещук заявила, что выплаты продлили с сентября 2024-го по февраль 2025 года.

Помощь ВПЛ — детали

Кто может получить помощь ВПЛ на проживание и кому автоматически их продлили до февраля 2025 года:

пенсионеры, получающие пенсии не более 9 444 грн;

граждане, которым установлена І или ІІ группа инвалидности, несовершеннолетние с инвалидностью или дети с тяжелыми болезнями;

сироты или лица, лишенные родительской опеки, — несовершеннолетние или совершеннолетние в возрасте до 23 лет;

родители, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Кто может получить помощь ВПЛ в декабре, если подаст заявление и отвечает критериям:

семьи с детьми до 14 лет, проживающих недалеко от зоны боевых действий, а также из безопасных регионов, если дети перешли на обучение онлайн. Если члены семьи не работают, то они должны зарегистрироваться в службе занятости. А если работают, то доход на члена семьи не должен превышать 9 444 грн;

семьи, в которых ухаживают за человеком с I степенью инвалидности, или за ребенком с инвалидностью или с тяжелой болезнью, или за человеком старше 80 лет, если он имеет инвалидность I или II группы из-за психического расстройства;

для семей с тремя и большим количеством детей в возрасте до 18 лет;

дети в возрасте до 14 лет, если они оказались без родителей на подконтрольной Украине территории;

беременные, начиная с 30-й недели беременности;

граждане, которым 60 и более лет, но они получают не пенсию, а социальную помощь, при условии, если доход на каждого члена семьи не более 9 444 грн.

Отметим, 27 ноября Фокус писал об оформлении помощи ВПЛ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВБК ООН). Размер выплат — почти 11 тыс. грн на три месяца. Для получения денег сначала следует зарегистрироваться в специальной форме с ограниченным количеством желающих. Если граждане соответствуют критериям, то получат выплаты через систему Rapyd или Western Union.

Напоминаем, 26 ноября Ирина Верещук ответила на предположение, что ВПЛ выезжают на оккупированные территории из-за отсутствия помощи от государства.