11 тысяч на три месяца: кто может получить и как зарегистрироваться на денежную помощь от ООН

Украинцы, которые получают доход менее 5 400 грн, являются внутренне перемещенными лицами и относятся к уязвимой социальной группе, могут зарегистрироваться на получение помощи от ООН. Количество регистраций ограничено, поэтому следует следить за выплатами в своем регионе.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает выдавать денежную помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Ближайшая регистрация на выплаты средств открывается для жителей Ирпеня Киевской области. О том, какие категории граждан могут получить выплаты ООН и как отыскать пункты выдачи помощи, рассказали на портале "На пенсии".

На портале сообщили, что Благотворительный фонд "Право на защиту" 27 ноября в 13:00 открывает форму регистрации на получение помощи ООН для жителей Ирпеня. Форма доступна по ссылке. Те, кто успеет зарегистрироваться, получит возможность 3 и 4 декабря прийти в точку выдачи, предоставить необходимые документы и оформить выплаты. Адрес, куда следует явиться за получение помощи — город Ирпень, улица Демьяна Попова, д. 26, часы работы с 10:00 до 16:00. По другой ссылке позже покажут лиц, которые успели зарегистрироваться — их может быть максимум 102 человека (на прием каждого — по 20 мин.)

Также можно узнать контакты пунктов сбора данных на выплаты, а также даты регистрации и выплат в региональных подразделениях благотворительного фонда. Информация о других областях — на портале БФ.

Помощь ООН — детали

Финансовая помощь украинцам выделяется УВБК ООН, рассказали на портале. Размер выплат — 3 600 грн на человека в течение трех месяцев. Средства выплачивают единовременно и все полностью — то есть сразу 10 800 грн.

На выплаты ООН могут претендовать две категории украинцев:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получили этот статус в течение последних шести месяцев;

граждане, которые вернулись домой из-за границы после выезда после 22 февраля 2022 года.

Какие требования на получение средств:

не было предыдущих выплат от ООН или других международных организаций;

доход на одного члена семьи — не более 5 400 грн;

принадлежность к одной из трех категорий малообеспеченных — матери-одиночки и отцы-одиночки, воспитывающие детей до 18 лет, или семья, в составе которой люди старше 55 лет и есть на содержании несовершеннолетние, или семья, которая состоит, среди прочего, из людей с инвалидностью.

Деньги от ООН можно получить несколькими способами, говорится на портале БФ: через систему платежей Rapyd, через систему денежных переводов Western Union (в специальных отделениях или через банки). На онлайн карте также показали, что, например, в Киевской области на помощь ООН зарегистрировались более 30 тыс. украинцев.

Помощь ООН — сколько людей зарегистрировались на выплаты Фото: Скриншот

Отметим, 7 ноября Фокус писал о других выплатах от ООН, которые могут получить украинцы. В частности, в Минсоцполитики сообщили, что это средства от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) для граждан, которые находятся в прифронтовых населенных пунктах. Размер помощи — разница между 3 250 грн и социальной помощью, которая поступает от государства. Указано, что на эти выплаты должно поступить 284 млн грн и они будут продолжаться в течение шести месяцев.

Напоминаем, 19 ноября в Минсоцполитики объяснили детали начисления пенсий военнослужащим.