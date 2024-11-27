11 тисяч на три місяці: хто може отримати та як зареєструватися на грошову допомогу від ООН

Українці, які отримують дохід менш ніж 5 400 грн, є внутрішньопереміщеними особами та належать до вразливої соціальної групи, можуть зареєструватисч на отримання допомоги від ООН. Кількість реєстрацій обмежена, тому слід стежити за виплатами у своєму регіоні.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН) продовжує видавати грошову допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Найближча реєстрація на виплати коштів відкривається для жителів Ірпеня Київської області. Про те, які категорії громадян можуть отримати виплати ООН і як відшукати пункти видачі допомоги, розповіли на порталі "На пенсії".

На порталі повідомили, що Благодійний фонд "Право на захист" 27 листопада о 13:00 відкриває форму реєстрації на отримання допомоги ООН для жителів Ірпеня. Форма доступна за посиланням. Ті, хто встигне зареєструватися, отримає можливість 3 та 4 грудня прийти у точку видачі, надати необхідні документи та оформити виплати. Адреса, куди слід з'явитися за отримання допомоги — місто Ірпінь, вулиця Дем'яна Попова, буд. 26, години роботи з 10:00 до 16:00. За іншим посиланням згодом покажуть осіб, які встигли зареєструватися — їх може бути максимум 102 (на прийом кожної — по 20 хв.)

Також можна дізнатися контакти пунктів збору даних на виплати, та дати реєстрації й виплат в регіональних підрозділах благодійного фонду. Інформація щодо інших областей — на порталі БФ.

Допомога ООН — деталі

Фінансова допомога українцям виділяється УВБК ООН, розповіли на порталі. Розмір виплат — 3 600 грн на людину протягом трьох місяців. Кошти виплачують одноразово й усі повністю — тобто відразу 10 800 грн.

На виплати ООН можуть претендувати дві категорії українців:

внутрішньопереміщені особи (ВПО), які набули цього статусу протягом останніх шести місяців;

громадяни, які повернулися додому з-за кордону після виїзду після 22 лютого 2022 року.

Які вимоги на отримання коштів:

не було попередніх виплат від ООН чи інших міжнародних організацій;

дохід на одного члена родини — не більш ніж 5 400 грн;

належність до однієї з трьох категорій малозабезпечених — матері-одиначки та батьки-одинаки, які виховують дітей до 18 років, або сім'я, у складі якої люди від 55 років і є на утриманні неповнолітні, або сім'я, яка складається, серед іншого, із людей з інвалідністю.

Гроші від ООН можна отримати кількома способами, ідеться на порталі БФ: через систему платежів Rapyd, через систему грошових переказів Western Union (у спеціальних відділеннях або через банки). На онлайн карті також показали, що, наприклад, у Київській області на допомогу ООН зареєструвалися понад 30 тис. українців.

Допомога ООН - скільки людей зареєструвались на виплати Фото: Скриншот

Зазначимо, 7 листопада Фокус писав про інші виплати від ООН, які можуть отримати українці. Зокрема, в Мінсоцполітики повідомили, що це кошти від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) для громадян, які перебувають у прифронтових населених пунктах. Розмір допомоги — різниця між 3 250 грн і соціальною допомогою, яка надходить від держави. Зазначено, що на ці виплати має надійти 284 млн грн і вони триватимуть протягом шести місяців.

Нагадуємо, 19 листопада в Мінсоцполітики пояснили деталі нарахування пенсій військовослужбовцям.