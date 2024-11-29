"Тысяча Зеленского": украинцы поддержали петицию за отмену выплат, детали

Петиция за отмену выплаты "Зимней еПоддержки" набрала 25 тысяч голосов в течение двух недель, свидетельствуют данные с портала президента. Ответ ожидается в течение ближайших 13 дней.

Украинцы поддержали петицию №22/237068-эп на портале президента Украины Владимира Зеленского об отмене выплаты 1 тыс. грн зимой 2024-25 гг. Граждане согласились с аргументами автора петиции, который описал сложности с наполнением украинского бюджета и напомнил о недостатке средств на Силы обороны, образование, медицину. Детали голосования и обоснование отмены "тысячи Зеленского" опубликованы на портале электронных петиций.

Петицию о "тысяче Зеленского" создал Роман Стан 14 ноября 2024 года. Уже 28 ноября, то есть через 14 дней, набралось необходимых 25 тыс. голосов, чтобы предложение рассмотрел президент. При этом голоса набрались значительно раньше дедлайна, до которого осталось 78 дней.

Автор петиции обратился к руководству государства и объяснил, что видит три проблемы в "Зимней еПоддержке". Во-первых, вероятна низкая эффективность расходования средств бюджета, каким бы ни было их происхождение (даже если это помощь западных партнеров). Во-вторых, сомнительная поддержка национального производителя. В-третьих, безадресность выплат, когда их получит и пенсионер с минимальным доходом, и человек с высоким уровнем зарплат. На момент публикации статьи с аргументами Романа согласились 25 111 украинцев.

Тысяча Зеленского — петиция на сайте президента Фото: Скриншот

Тысяча Зеленского — какая реакция властей относительно петиции

После набора 25 тыс. голосов по петиции на сайте президента, в течение трех дней она пойдет на рассмотрение и получит соответствующую отметку, объясняется на портале. В течение десяти дней глава государства обязан рассмотреть предложение граждан и опубликовать решение. Решение появится во вкладке на странице петиции и ее получит лично автор Роман Стан. Пока статус обращения не изменился.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал реакцию на голосование украинцев. Он поздравил инициаторов, проект "Последний капиталист", назвал "тысячу Зеленского" "идиотской популистской идеей" и выразил заинтересованность возможным ответом чиновников.

Тысяча Зеленского — комментарий Железняка о петиции Фото: Скриншот

На страницах президента, премьер-министра, глав Минсоцполитики, других ведомств, а также на странице Facebook главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева нет реакции на предложение украинцев отменить зимние выплаты.

Отметим, Владимир Зеленский в октябре 2024 года объявил о выплате тысячи гривен всем украинцам, которые находятся на территории Украины. Средства, как планируется, будут выплачивать через приложение "Дія" и их можно потратить на оплату коммуналки, покупку товаров и услуг украинских производителей или задонатить на помощь ВСУ. Тем временем Ярослав Железняк объяснил, откуда у правительства возьмутся 3,7 млрд грн на выплаты"тысячи Зеленского". По словам нардепа, деньги перераспределят из программы разминирования (2 млрд грн), программы инвестиций (1,76 млрд грн), программы возмещения утраченной сельхозтехники.

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