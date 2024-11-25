Де живуть діти Володимира Зеленського під час війни в Україні (відео)

Війна в Україні триває вже третій рік. Як стерджує родина Зеленських, за цей час їхні діти не покидали територію України попри воєнні дії на території.

Перша леді України Олена Зеленська відповіла, де сьогодні живуть її спільні з президентом України Володимиром Зеленським діти. Подробицями Олена поділилася в інтерв’ю з Бруно Веспі на іспанському телебаченні.

Так, в інтерв’ю Олена Зеленська отримала запитання, як вона живе з дітьми в Україні, коли там іде війна. На що перша леді відповіла, що не може вдаватися в подробиці, адже не може наражати на небезпеку своїх дітей, однак вона уточнила, що за період війни в Україні вони з чоловіком не вивозили дітей з Батьківщини.

"Не можу розповідати усі подробиці через те, що ми маємо зберігати в безпеці їх. Проте ми всі в Україні, ми всі в Києві. Якщо я іноді виїжджаю в такі відрядження як сьогодні, то діти мої постійно знаходяться тільки в Україні", — сказала Олена Зеленська.

Варто зауважити, що Володимир та Олена Зеленські мають двох спільних дітей — нині вже повнолітню доньку Олександру, якій 20 років, та 11-річного сина Кирила.

Як раніше стверджувала Олена Зеленська, з 24 лютого 2022 року родина живе окремо від Володимира. Спричинено це насамперед безпекою дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стилістка відповіла, чого не вистачає в образі Олени Зеленської під час візиту в один з університетів Словенії.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Зеленська розповіла про рідкісні зустрічі президента України із сім'єю.