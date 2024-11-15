"Тисяча Зеленського": уряд затвердив дату запуску програми, як отримати гроші

Витратити гроші можна буде на ліки, книжки, одяг, поповнення мобільного, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг.

Новий етап програми ‘’єПідтримка’’ почнеться з першого дня зими. Тисячу гривень можна буде витратити на оплату різних товарів та послуг. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За задумом уряду "Зимова єПідтримка" має три основні цілі:

матеріально підтримати українські родини.

підтримати українських надавачів послуг та українських виробників

вкотре продемонструвати єдність українського суспільства.

Важливим пунктом спрямування ‘’тисячі президента’’ є можливість перерахувати кошти на підтримку Збройних сил України.

"Один із варіантів використання коштів — це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте", — написав Шмигаль.

Отримати фінансову допомогу українці зможуть через застосунок ‘’Дія‘’, надходитимуть кошти на картку ‘’Національного кешбеку’’. Відкрити таку картку можна через банки-партнери програми:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

"Сенс банк";

А-банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

monobank ("Універсал банк");

Акордбанк;

"Глобус";

Укргазбанк;

"Банк кредит Дніпро".

З 2 вересня державою було запроваджено початок програми ‘’Національний кешбек’’, у межах якої українці можуть отримати повернення до 10% коштів від вартості покупки. Ця ініціатива покликана підтримати українських виробників товарів.

Вже 25 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про доручення уряду затвердити грошову підтримку в розмірі однієї тисячі гривень для кожного українця.

Громадяни, що не мають смартфон або доступу до ‘’Дії’’, зможуть отримати тисячу через відділення ‘’Укрпошти’’.

Нагадаємо, перший заступник міністра Економіки України Олексій Соболєв заявив, що всі кошти ‘’єПідтримки’’виділено з фінансів, переданих партнерами.