"Тысяча Зеленского": правительство утвердило дату запуска программы, как получить деньги

Потратить деньги можно будет на лекарства, книги, одежду, пополнение мобильного, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг.

Новый этап программы ''еПоддержка'' начнется с первого дня зимы. Тысячу гривен можно будет потратить на оплату различных товаров и услуг. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По замыслу правительства "Зимняя еПоддержка" имеет три основные цели:

материально поддержать украинские семьи.

поддержать украинских поставщиков услуг и украинских производителей

в очередной раз продемонстрировать единство украинского общества.

Важным пунктом направления ''тысячи президента'' является возможность перечислить средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Один из вариантов использования средств — это поддержка украинской армии через перечисление средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда, которому вы доверяете", — написал Шмыгаль.

Получить финансовую помощь украинцы смогут через приложение ''Дія'', будут поступать средства на карту ''Национального кэшбека''. Открыть такую карту можно через банки-партнеры программы:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

"Сенс банк";

А-банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

monobank ("Универсал банк");

Аккордбанк;

"Глобус";

Укргазбанк;

"Банк кредит Днепр".

Со 2 сентября государством было введено начало программы ''Национальный кэшбек'', в рамках которой украинцы могут получить возврат до 10% средств от стоимости покупки. Эта инициатива призвана поддержать украинских производителей товаров.

Уже 25 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поручении правительству утвердить денежную поддержку в размере одной тысячи гривен для каждого украинца.

Граждане, не имеющие смартфон или доступа к ''Дії'', смогут получить тысячу через отделения ''Укрпочты''.

Напомним, первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что все средства ''еПоддержки'' выделены из финансов, переданных партнерами.