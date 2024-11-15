"Тысяча Зеленского": правительство утвердило дату запуска программы, как получить деньги
Потратить деньги можно будет на лекарства, книги, одежду, пополнение мобильного, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг.
Новый этап программы ''еПоддержка'' начнется с первого дня зимы. Тысячу гривен можно будет потратить на оплату различных товаров и услуг. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По замыслу правительства "Зимняя еПоддержка" имеет три основные цели:
- материально поддержать украинские семьи.
- поддержать украинских поставщиков услуг и украинских производителей
- в очередной раз продемонстрировать единство украинского общества.
Важным пунктом направления ''тысячи президента'' является возможность перечислить средства на поддержку Вооруженных сил Украины.
"Один из вариантов использования средств — это поддержка украинской армии через перечисление средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда, которому вы доверяете", — написал Шмыгаль.
Получить финансовую помощь украинцы смогут через приложение ''Дія'', будут поступать средства на карту ''Национального кэшбека''. Открыть такую карту можно через банки-партнеры программы:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- "Сенс банк";
- А-банк;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- monobank ("Универсал банк");
- Аккордбанк;
- "Глобус";
- Укргазбанк;
- "Банк кредит Днепр".
Со 2 сентября государством было введено начало программы ''Национальный кэшбек'', в рамках которой украинцы могут получить возврат до 10% средств от стоимости покупки. Эта инициатива призвана поддержать украинских производителей товаров.
Уже 25 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поручении правительству утвердить денежную поддержку в размере одной тысячи гривен для каждого украинца.
Граждане, не имеющие смартфон или доступа к ''Дії'', смогут получить тысячу через отделения ''Укрпочты''.
Напомним, первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что все средства ''еПоддержки'' выделены из финансов, переданных партнерами.