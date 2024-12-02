"Тысячу Зеленского" придется возвращать: Шмыгаль назвал тех, кого это касается

По словам премьер-министра Украины, средства "еПоддержки", полученные за рубежом, будут подлежать возврату. В правительстве советуют не злоупотреблять программой.

С 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату одной тысячи гривен по программе "Зимняя еПоддержка". По состоянию на 2 декабря подано более 3 миллионов заявок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона анонсировал аудит предоставленной помощи.

По его словам, граждане, которые оформили эту помощь, находясь за пределами Украины, будут обязаны вернуть полученные средства.

В то же время глава правительства прогнозирует, что количество тех, кто может злоупотреблять программой, вероятно, будет минимальным. Однако такие случаи будут проверяться.

"Людей, которые этим будут злоупотреблять (оформлять помощь из-за рубежа — ред.), может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", — посоветовал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что программа "еПоддержка" рассчитана исключительно на граждан, которые находятся в Украине. Сначала люди декларируют свое пребывание на территории страны, далее информация проверяется с помощью реестров, геолокации и других технических средств.

Напомним, украинцы поддержали петицию на портале президента Украины об отмене выплаты тысячи гривен. Ее автор считает, что "Зимняя еПоддержка" имеет ряд недостатков. В частности, отсутствие адресности. Средства получит как пенсионер с минимальным доходом, так и человек с высоким уровнем зарплаты.

Оформить тысячу гривен можно через приложение "Дія", а также обратившись в "Укрпочту" с соответствующей заявкой в течение декабря 2024 — февраля 2025. Полученные средства можно потратить на лекарства, коммунальные, образовательные, медицинские услуги, или задонатить на ВСУ.