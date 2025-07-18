Пенсия в Украине: какой стаж и зарплата необходимы для выплат в 11 тыс. грн

Размер будущей пенсии продолжает оставаться одной из самых актуальных тем для миллионов украинцев. От уровня официальной заработной платы и продолжительности страхового стажа напрямую зависит сумма выплат после выхода на заслуженный отдых.

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Чтобы получать пенсию в размере 11 000 гривен, необходимо соответствовать ряду условий, определить которые можно с помощью пенсионного калькулятора. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Прежде всего, важно понимать, каким должен быть страховой стаж. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет официального страхового стажа. Если стаж колеблется от 22 до 31 года, право на пенсию возникает только с 63 лет. А при стаже от 15 до 21 года пенсия будет назначена не раньше, чем в 65 лет.

Однако даже при достаточном стаже размер пенсии зависит от уровня заработной платы. По расчетам специалистов, чтобы претендовать на выплату в 11 000 гривен в 60 лет при наличии 32 лет стажа, среднемесячная официальная зарплата должна составлять около 31 400 гривен. Именно такой доход обеспечит нужный коэффициент при расчете пенсии.

Формула расчета пенсии учитывает несколько ключевых параметров: среднюю зарплату по Украине за три года перед обращением, индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение зарплаты конкретного человека к средней по стране) и коэффициент страхового стажа, равный 1% за каждый год.

Следовательно, чем выше "белая" зарплата и чем продолжительнее страховой стаж, тем больше размер будущей пенсии. При этом важно помнить: расчет касается стандартных условий выхода на пенсию и не включает льготы, предусмотренные для отдельных категорий граждан — таких как ветераны, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, доноры или лица, работавшие в опасных условиях.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.