Пенсии увеличат сразу нескольким категориям: когда и как изменятся выплаты

Несмотря на отсутствие масштабной индексации пенсий до конца 2025 года, часть украинских пенсионеров всё же может рассчитывать на повышение выплат.

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С июля вступают в силу надбавки для отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины,

На размер пенсионных начислений по-прежнему влияют возраст, трудовой стаж и уровень официальной заработной платы. Так, украинцы от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин и 35 — для мужчин) гарантированно получают не менее 3758 гривен. А пенсионеры с инвалидностью I группы, вне зависимости от количества отработанных лет, получают не менее 3323 гривен.

С июля 2025 года увеличенные выплаты предусмотрены для четырех категорий:

пенсионерам от 65 лет, чья пенсия составляет менее 40% от средней зарплаты, ее повысят до этого уровня;

тем, кому исполнится 70 лет — начислят доплату в размере 300 гривен;

пенсионеры в возрасте 75 лет получат надбавку в 456 гривен;

те, кто достигнет 80-летия, смогут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату в 570 гривен.

Важно: повышенные выплаты будут начислены только тем пенсионерам, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340 гривен. Все перерасчеты происходят автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не требуется.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.