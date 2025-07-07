Пенсії збільшать одразу кільком категоріям: коли і як зміняться виплати

Незважаючи на відсутність масштабної індексації пенсій до кінця 2025 року, частина українських пенсіонерів все ж може розраховувати на підвищення виплат.

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З липня набувають чинності надбавки для окремих категорій громадян. Про це повідомили в Пенсійному фонді України,

На розмір пенсійних нарахувань, як і раніше, впливають вік, трудовий стаж і рівень офіційної заробітної плати. Так, українці від 65 років з повним стажем (30 років для жінок і 35 — для чоловіків) гарантовано отримують не менше 3758 гривень. А пенсіонери з інвалідністю I групи, незалежно від кількості відпрацьованих років, отримують не менше ніж 3323 гривні.

З липня 2025 року збільшені виплати передбачені для чотирьох категорій:

пенсіонерам від 65 років, чия пенсія становить менше 40% від середньої зарплати, її підвищать до цього рівня;

тим, кому виповниться 70 років — нарахують доплату в розмірі 300 гривень;

пенсіонери віком 75 років отримають надбавку в 456 гривень;

ті, хто досягне 80-річчя, зможуть розраховувати на додаткову щомісячну виплату в 570 гривень.

Важливо: підвищені виплати будуть нараховані тільки тим пенсіонерам, чия загальна сума пенсії не перевищує 10 340 гривень. Усі перерахунки відбуваються автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.