Пенсія в Україні: хто з безробітних може вийти на відпочинок достроково

Жителі України передпенсійного віку, які опинилися без роботи, отримали можливість достроково вийти на пенсію. Йдеться про тих, хто вже досяг передпенсійного віку, але ще не оформив пенсію за старістю.

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Про це йдеться в Законі України "Про зайнятість населення".

Під час звільнення з ініціативи роботодавця у зв'язку з ліквідацією організації, її реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням, а також скороченням штату або чисельності працівників, законодавство передбачає захист прав працівників, які перебувають у передпенсійному віці. Такі громадяни можуть оформити пенсію достроково.

Йдеться про працівників, яким на момент звільнення залишилося не більше ніж півтора року до настання пенсійного віку. Однак право на достроковий вихід на пенсію виникає лише при виконанні низки умов: людина має зареєструватися як безробітна в територіальному органі центрального органу виконавчої влади протягом 30 календарних днів від дати звільнення, а також упродовж семи календарних днів їй не має бути запропоновано підходящої роботи.

Також важливо враховувати, що достроковий вихід на пенсію можливий лише в тому разі, якщо у звільнених працівників є необхідний страховий стаж, що дає змогу призначити пенсію за віком у мінімальному розмірі.

Підтвердження страхового стажу та права на достроковий вихід на пенсію для таких осіб здійснюється через інформаційний обмін між Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України та Пенсійним фондом України. Щоб скористатися цією можливістю, зареєстрований безробітний подає до Служби зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду та про зняття з обліку в центрі зайнятості.

Нагадаємо, що розмір пенсій у європейських країнах варіюється дуже сильно. Різниця сягає десятків тисяч євро. Так, наприклад, в Італії пенсіонери отримують близько 20 000 євро на рік (936 052 гривень), тоді як у Болгарії середня пенсія становить лише 3 611 євро (169 004 гривень).

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.