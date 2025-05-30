Понад 35 000 євро на рік: де в Європі найвищі пенсії
Розмір пенсій у європейських країнах варіюється дуже сильно. Різниця сягає десятків тисяч євро. Так, наприклад, в Італії пенсіонери отримують приблизно 20 000 євро на рік (936 052 гривень), тоді як у Болгарії середня пенсія становить лише 3 611 євро (169 004 гривень).
Про це повідомляє видання Euronews.
Пенсії продовжують залишатися головним джерелом доходу для літніх людей у Європі. Згідно зі звітом OECD Pensions at a Glance 2023, середня пенсія в країнах ЄС у 2022 році становила 16 138 євро на рік (майже 755 300 гривень), що приблизно дорівнює 1 345 євро (62 949 гривень) на місяць. Водночас розміри пенсій значно різняться залежно від конкретної країни:
- Найвищу пенсію в Євросоюзі отримують жителі Люксембургу — 31 385 євро (1 468 899 гривень) на рік.
- Найвища пенсія серед країн Європейської асоціації вільної торгівлі — в Ісландії — 35 959 євро (1 682 974 гривень) на рік.
Одними з найвищих пенсій можуть похвалитися жителі Північної Європи. На провідних позиціях тут перебувають Норвегія і Данія:
- Норвегія і Данія — понад 30 000 євро (1 404 078 гривень);
- Швеція — 22 436 євро (1 050 063 гривень);
- Фінляндія — 21 085 євро (986 832 гривень).
Серед найбільших економік Європи італійські пенсіонери отримують найвищі пенсії:
- Італія — 19 589 євро (916 816 гривень);
- Франція — 18 855 євро (882 463 гривень);
- Іспанія — 18 100 євро (847 127 гривень);
- Німеччина — 17 926 євро (838 983 гривень).
У ці виплати входять усі державні допомоги, одержувані пенсіонерами в їхній країні, і розраховані вони як середній показник на одного пенсіонера. Найнижчу пенсію в країнах Євросоюзу зафіксовано в Болгарії — лише 3 611 євро на рік (169 004 гривень).
Ще нижчі показники спостерігаються в країнах-кандидатах на вступ до ЄС:
- Албанія — 1 648 євро (77 130 гривень);
- Туреччина — 2 942 євро (137 693 гривень);
- Боснія і Герцеговина — 3 041 євро (142 326 гривень);
- Сербія — 3 486 євро (163 153 гривень);
- Чорногорія — 3 962 євро (185 431 гривень).
На місяць пенсіонери в цих країнах отримують лише 100–300 євро (4680–14040 гривень).
Проте у 2022 році пенсії в Європі продовжили зростати. Найбільше зростання зафіксовано в Болгарії — виплати збільшилися на 35%. Водночас у Греції, Ірландії та Туреччині через знецінення валюти пенсії зменшилися. Розмір пенсійних виплат у Європі помітно різниться не тільки між країнами, а й між чоловіками та жінками: у середньому жінки в ЄС отримують на 26% менше, ніж чоловіки.
Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.
Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.