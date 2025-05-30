Более 35 000 евро в год: где в Европе самые высокие пенсии

Размер пенсий в европейских странах варьируется очень сильно. Разница достигает десятков тысяч евро. Так, например, в Италии пенсионеры получают около 20 000 евро в год (936 052 гривен), тогда как в Болгарии средняя пенсия составляет всего 3 611 евро (169 004 гривен).

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Об этом сообщает издание Euronews.

Пенсии продолжают оставаться главным источником дохода для пожилых людей в Европе. Согласно отчету OECD Pensions at a Glance 2023, средняя пенсия в странах ЕС в 2022 году составила 16 138 евро в год (около 755 300 гривен), что примерно равно 1 345 евро (62 949 гривен) в месяц. При этом размеры пенсий значительно различаются в зависимости от конкретной страны:

Самую высокую пенсию в Евросоюзе получают жители Люксембурга – 31 385 евро (1 468 899 гривен) в год.

Самая высокая пенсия среди стран Европейской ассоциации свободной торговли – в Исландии – 35 959 евро (1 682 974 гривен) в год.

Одними из самых высоких пенсий могут похвастаться жители Северной Европы. На лидирующих позициях здесь находятся Норвегия и Дания:

Норвегия и Дания – более 30 000 евро (1 404 078 гривен);

Швеция – 22 436 евро (1 050 063 гривен);

Финляндия – 21 085 евро (986 832 гривен).

Среди крупнейших экономик Европы итальянские пенсионеры получают самые высокие пенсии:

Италия – 19 589 евро (916 816 гривен);

Франция – 18 855 евро (882 463 гривен);

Испания – 18 100 евро (84 7127 гривен);

Германия – 17 926 евро (838 983 гривен).

В эти выплаты входят все государственные пособия, получаемые пенсионерами в их стране, и рассчитаны они как средний показатель на одного пенсионера. Самая низкая пенсия в странах Евросоюза отмечена в Болгарии — всего 3 611 евро в год (169 004 гривен).

Еще более низкие показатели наблюдаются в странах-кандидатах на вступление в ЕС:

Албания – 1 648 евро (77 130 гривен);

Турция – 2 942 евро (137 693 гривен);

Босния и Герцеговина – 3 041 евро (142 326 гривен);

Сербия – 3 486 евро (163 153 гривен);

Черногория – 3 962 евро (185 431 гривен).

В месяц пенсионеры в этих странах получают лишь 100-300 евро (4680-14040 гривен).

Тем не менее, в 2022 году пенсии в Европе продолжили расти. Наибольший рост зафиксирован в Болгарии — выплаты увеличились на 35%. В то же время в Греции, Ирландии и Турции из-за обесценивания валюты пенсии уменьшились. Размер пенсионных выплат в Европе заметно различается не только между странами, но и между мужчинами и женщинами: в среднем женщины в ЕС получают на 26% меньше, чем мужчины.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.