Некоторые украинцы имеют право на 500 грн надбавки к пенсии: кто в списке

Некоторые пенсионеры в Украине могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере от 300 до 570 гривен.

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Об этом сообщает ПФУ.

Такая надбавка предусмотрена для граждан определенного возраста или при наличии полного страхового стажа. С 70 лет пенсионеры имеют право на дополнительную ежемесячную выплату к своей основной пенсии.

Размер доплаты к пенсии зависит от возраста:

300 гривен – после 70 лет;

456 гривен – после 75 лет;

570 гривен – после 80.

Доплата предоставляется только тем пенсионерам, чей общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340 гривен. В случае если пенсия превышает эту сумму, надбавка не назначается.

Если человек уже получает возрастную доплату в 300 гривен (в возрасте от 70 до 74 лет), то после достижения 75 лет размер доплаты увеличивается не на полные 456 гривен, а лишь на разницу между старой и новой суммой — то есть на 156 гривен. Такой подход позволяет обеспечить поэтапное увеличение выплат с учетом возраста.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.